MHP'li Cemal Enginyurt'tan EYT açıklaması - Son dakika 1 Ekim 2019 Salı emeklilikte yaşa takılanlar haberleri 01 Ekim 2019, 11:10

MHP'li Cemal Enginyurt, "AK Parti ve MHP Milletvekillerine Sesleniyorum. EYT MAĞDURLARI için yasal düzenleme yapılsın, 4447 sayılı yasa geriye işlemesin,Hak gasbına son verelim diye YENİ YASAMA dönemin de mücadele edelim.Lakin,EYTSYYD denilen ve bizlere her fırsatta hakaret edenleri asla dikkate almayın." dedi





Enginyurt, şunları belirtti:



"AK Parti ve MHP Milletvekillerine Sesleniyorum.



EYT MAĞDURLARI için yasal düzenleme yapılsın.



4447 sayılı yasa geriye işlemesin.



Hak gasbına son verelim diye YENİ YASAMA döneminde mücadele edelim.



Lakin, EYTSYYD denilen ve bizlere her fırsatta hakaret edenleri asla dikkate almayın."



ulusal.com.tr



MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, emeklilikte yaşa takılanlar EYT ile ilgili açıklama yaptı."AK Parti ve MHP Milletvekillerine Sesleniyorum.EYT MAĞDURLARI için yasal düzenleme yapılsın.4447 sayılı yasa geriye işlemesin.Hak gasbına son verelim diye YENİ YASAMA döneminde mücadele edelim.Lakin, EYTSYYD denilen ve bizlere her fırsatta hakaret edenleri asla dikkate almayın."