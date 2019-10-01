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Son dakika haberleri! MHP'den Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu ile ilgili açıklama! "TBMM'de gerçekleşecek etkinliklere katılamayacak" 01 Ekim 2019, 12:15

MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Semih Yalçın, "TBMM’nin açılışı dolayısıyla meydana gelecek hareketlilik ve siyasetin yoğun gündemi dolayısıyla hastalığının nekahat döneminde yaşayabileceği öngörülen aşırı yorgunluktan uzak kalması gerektiği değerlendirilen Sayın Devlet Bahçeli’nin istirahatleri, doktorlarının tavsiyesi üzerine birkaç gün daha uzatılmıştır" açıklaması yaptı
MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Semih Yalçın, şunları belirtti:

"Malum olduğu üzere, geçtiğimiz günlerde üst solunum yolları enfeksiyonu dolayısıyla rahatsızlık geçiren Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli; hastanede kısa süreli bir tedavi görmüş, daha sonra da evinde istirahate çekilmiştir.

TBMM’nin açılışı dolayısıyla meydana gelecek hareketlilik ve siyasetin yoğun gündemi dolayısıyla hastalığının nekahat döneminde yaşayabileceği öngörülen aşırı yorgunluktan uzak kalması gerektiği değerlendirilen Sayın Devlet Bahçeli’nin istirahatleri, doktorlarının tavsiyesi üzerine birkaç gün daha uzatılmıştır.

Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, bu sebeple yeni yasama yılının başlaması dolayısıyla TBMM’de gerçekleşecek etkinliklere katılamayacaktır. Bununla beraber, Sayın Genel Başkanımız hızla iyileşmekte, kendilerinin sağlık durumu iyiye gitmektedir. 

Kamuoyuna ve camiamıza saygıyla duyurulur."

ulusal.com.tr
Etiketler
MhpDevlet BahçeliDevlet Bahçelinin Sağlık Durumu NasılTbmm

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