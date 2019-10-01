Milli Savunma Bakanlığı'ndan Soner Polat mesajı: Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı dileriz 01 Ekim 2019, 13:16

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından Büyük Devlet Adamı, Vatan Partisi Önderi, Unutulmaz Komutan, Amiral Soner Polat'ın vefatı sebebiyle paylaşılan başsağlığı mesajında "E.Tüma. Soner Polat, 30.09.2019 tarihinde vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı dileriz." denildi
Büyük Devlet Adamı, Vatan Partisi Önderi, Unutulmaz Komutan, Amiral Soner Polat'ın vefatı sonrası Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından başsağlığı mesajı yayımlandı. MSB'nin internet sitesinde yer alan mesajda şu ifadeler kullanıldı:
"E.Tüma. Soner Polat, 30.09.2019 tarihinde vefat etmiştir.
Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı dileriz. DEFİN BİLGİLERİ
Defin Tarihi ve Yeri: 02.10.2019 tarihinde İstanbul ili Levent Afet Yolal Camii'nde kılınacak öğle namazını müteakip İstanbul ili Zincirlikuyu Mezarlığında toprağa verilecektir." ulusal.com.tr