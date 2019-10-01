Milli Savunma Bakanlığı'ndan Soner Polat mesajı: Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı dileriz 01 Ekim 2019, 13:16

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından Büyük Devlet Adamı, Vatan Partisi Önderi, Unutulmaz Komutan, Amiral Soner Polat'ın vefatı sebebiyle paylaşılan başsağlığı mesajında "E.Tüma. Soner Polat, 30.09.2019 tarihinde vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı dileriz." denildi

Büyük Devlet Adamı, Vatan Partisi Önderi, Unutulmaz Komutan, Amiral Soner Polat'ın vefatı sonrası Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından başsağlığı mesajı yayımlandı."E.Tüma. Soner Polat, 30.09.2019 tarihinde vefat etmiştir.Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı dileriz.Defin Tarihi ve Yeri: 02.10.2019 tarihinde İstanbul ili Levent Afet Yolal Camii'nde kılınacak öğle namazını müteakip İstanbul ili Zincirlikuyu Mezarlığında toprağa verilecektir."