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SON DAKİKA HABERLERİ! Ünlü oyuncu Reşat Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti! Tarık Ünlüoğlu kimdir? Tarık Ünlüoğlu neden hayatını kaybetti? Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO Ünal Kaplan neden öldü 01 Ekim 2019, 13:53

ATV'de yayınlanan Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO dizisinin ünlü oyuncusu Tarık Ünlüoğlu, yaşamını yitirdi. Dizide rolü ile ilgili "Yeraltı dünyasını büyük bir aile gibi düşünmek gerekir. Bu ailenin lideri de Ünal Kaplan'dır; ve Ünal kaplan asla av olmak niyetinde değildir. Tehdit olarak gördüğü kimse uzun süre yaşayamaz. En büyük olmak onun vazgeçilmezidir. Hızır Çakırbeyli'nin zekası ve gücüyle zirve yolunda ilerlediğini fark ettiği an artık onun en büyük düşmanı olmuştur. Vicdan ve merhamet duygularından yoksundur. Hayattaki tek zaafı kızıdır." açıklaması yapılan Ünlüoğlu'nın özgemişiyle ilgili "Reşat Tarık Ünlüoğlu, Türk Tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu. İzmir Namık Kemal Lisesi'nden mezun olduktan sonra, Ankara Devlet Konservatuvarına girdi. Bir yıl Opera okuduktan sonra, Tiyatro bölümüne geçti. Yirmi yılı aşkın süre Ankara Devlet Tiyatrosu'nda görev yaptıktan sonra, İstanbul Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu" ifadeleri kullanıldı
Ünlü oyuncu Tarık Ünlüoğlu 61 yaşında hayatını kaybetti. 

Usta oyuncu bir süredir tedavi görüyordu.

EDHO ÜNAL KAPLAN KARAKTERİNDEKİ TARIK ÜNLÜOĞLU KİMDİR

EDHO'daki rolü ile ilgili ATV tarafından yapılan açıklamada, "Yeraltı dünyasını büyük bir aile gibi düşünmek gerekir. Bu ailenin lideri de Ünal Kaplan'dır; ve Ünal kaplan asla av olmak niyetinde değildir. Tehdit olarak gördüğü kimse uzun süre yaşayamaz. En büyük olmak onun vazgeçilmezidir. Hızır Çakırbeyli'nin zekası ve gücüyle zirve yolunda ilerlediğini fark ettiği an artık onun en büyük düşmanı olmuştur. Vicdan ve merhamet duygularından yoksundur. Hayattaki tek zaafı kızıdır." denildi.

TARIK ÜNLÜOĞLU ÖZGEÇMİŞİ

"Reşat Tarık Ünlüoğlu, Türk Tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu. İzmir Namık Kemal Lisesi'nden mezun olduktan sonra, Ankara Devlet Konservatuvarına girdi. Bir yıl Opera okuduktan sonra, Tiyatro bölümüne geçti. Yirmi yılı aşkın süre Ankara Devlet Tiyatrosu'nda görev yaptıktan sonra, İstanbul Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu."

ulusal.com.tr
Etiketler
Eşkıya Dünyaya Hükümdar OlmazEdhoAtvReşat Tarık Ünlüoğluünal Kaplan

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