Son dakika haberleri! Dolar TL kurunda flaş gelişme! Hareketlilik var 01 Ekim 2019, 17:10

Dolar/TL kuru, saat 17.08 sıralarında 5.71 TL seviyesinde. Merkez Bankası bünyesinde Döviz Karşılığı Altın Swap Piyasası açılmasına karar verilmişti
Dolar/TL kuru, bu sabah 5.65 civarında başladı, öğleden sonra 5.70'in üzerine çıktı.
Son günlerde ABD ile ikili ilişkilere yönelik iyimser beklentiler ve Merkez Bankası'nın gelecek faiz indirimlerinin sınırlı olacağı beklentisi Türk varlıklarında iyimserliğe neden olmuştu.
DOLAR, 5.71 LİRA
Dolar/TL kuru, saat 17.08 sıralarında 5.71 TL seviyesinde.
MERKEZ BANKASI'NIN SWAP KARARI
Merkez Bankası bünyesinde Döviz Karşılığı Altın Swap Piyasası açılmasına karar verilmişti.
ulusal.com.tr