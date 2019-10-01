Adana'da özel harekat polislerini hedef alan teröristler öldürüldü 01 Ekim 2019, 20:56

Adana saldırısının faillerinin peşine düşen güvenlik güçleri Eskişehir'de operasyon düzenledi. Teröristlerle polis arasında çatışma çıktı, MLKP üyesi 2 terörist etkisiz hale getirildi.

İzlerini kaybettirdiklerini sandılar, yanıldılar. 22 kişinin yaralandığı Adana saldırısının failleri Eskişehir'de etksiz hale getirildi.



Adana'da zırhlı çevik kuvvet aracına saldırı düzenleyen MLKP üyesi 2 teröristin Eskişehir'de olduğu tespit edildi.



Fırat Şeran ve Ozan Sökmen isimli teröristlerin saklandıkları hücre evine operasyon düzenlendi.



Odunpazarı'nda hücre evinin bulunduğu sokakta geniş güvenlik önlemi alındı. Teröristler güvenlik güçlerinin teslim ol çağrısına direndi.



Teröristler çağrılara ateşle karşılık verince çatışma çıktı. Çatışmada 2 terörist ölü olarak ele geçirildi. 2 özel harekat polisi de hafif bir şekilde yaralandı.



Polisler tedavi altına alınırken hücre evinde arama yapıldı.



Hastanee tedavi altına alınan 2 özel harekat polisinin sağlık durumları iyi.



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