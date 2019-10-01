Anasayfa
Kategoriler
YAYIN AKIŞI GÜNDEM YURT DÜNYA SPOR EKONOMİ EMEK MEDYA EĞİTİM-SAĞLIK BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR SANAT BİYOGRAFİ MAGAZIN Genel Politika Sağlık
Galeriler
Videolar
Yazarlar
CANLI YAYIN
Künye
İletişim
Kapat
banner1121

Adana'da özel harekat polislerini hedef alan teröristler öldürüldü 01 Ekim 2019, 20:56

Adana saldırısının faillerinin peşine düşen güvenlik güçleri Eskişehir'de operasyon düzenledi. Teröristlerle polis arasında çatışma çıktı, MLKP üyesi 2 terörist etkisiz hale getirildi.
İzlerini kaybettirdiklerini sandılar, yanıldılar. 22 kişinin yaralandığı Adana saldırısının failleri Eskişehir'de etksiz hale getirildi. 

Adana'da zırhlı çevik kuvvet aracına saldırı düzenleyen MLKP üyesi 2 teröristin Eskişehir'de olduğu tespit edildi. 

Fırat Şeran ve Ozan Sökmen isimli teröristlerin saklandıkları hücre evine operasyon düzenlendi. 

Odunpazarı'nda hücre evinin bulunduğu sokakta geniş güvenlik önlemi alındı. Teröristler güvenlik güçlerinin teslim ol çağrısına direndi. 

Teröristler çağrılara ateşle karşılık verince çatışma çıktı. Çatışmada 2 terörist ölü olarak ele geçirildi. 2 özel harekat polisi de hafif bir şekilde yaralandı.

Polisler tedavi altına alınırken hücre evinde arama yapıldı. 

Hastanee tedavi altına alınan 2 özel harekat polisinin sağlık durumları iyi. 

ulusal.com.tr
Etiketler
AdanaEskişehir

Yorum Gönder

Çok Okunanlar

Son dakika haberleri! 6 Eylül 2019...
Nasıl erken emekli olurum? Erken emeklilikten...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk...
SON DAKİKA 4 EYLÜL 2019 ÇARŞAMBA...
SON DAKİKA 23 EYLÜL 2019 PAZARTESİ...
SON DAKİKA 5 EYLÜL 2019 PERŞEMBE...
SON DAKİKA 10 EYLÜL 2019 SALI HABERLERİ!...
Son dakika 2 Eylül 2019 Pazartesi...
SON DAKİKA 10 EYLÜL 2019 SALI HABERLERİ!...
SON DAKİKA 11 EYLÜL 2019 ÇARŞAMBA...

Çok Yorumlananlar

Nasıl erken emekli olurum? Erken emeklilikten...

Haber Yazılımı | TE Bilişim