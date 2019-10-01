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Gri Listede aranan terörist Atilla Çakmaz öldürüldü 01 Ekim 2019, 22:13

Siirt'in Eruh ilçesinde, 28 Eylül'de etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin, gri listede aranan Atilla Çakmaz olduğu tespit edildi.
Siirt'in Eruh ilçesinde, 28 Eylül'de etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin, gri listede aranan Atilla Çakmaz olduğu tespit edildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, 28 Eylül'de, Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin, terörden arananlarda 300 bin lira ödülle gri listede yer alan "Serhat Iğdır" kod adlı Atilla Çakmaz olduğu belirlendi. 

Operasyonda ayrıca etkisiz hale getirilen ve kimliği tespit edilen diğer teröristin ise "Zinar Zagros" kod adlı Yusuf Korkmaz olduğu bildirildi.
Etiketler
Gri ListeSiirt

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