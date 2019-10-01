Türkiye'ye girmeye çalışırken yakalandı 01 Ekim 2019, 23:12

Eylül ayında 120 İŞİD üyesi yakalandı, 35 örgüt üyesi tutuklandı. Terör örgütü IŞİD'e yönelik Şanlıurfa-Suriye sınır hattında operasyon yaptı. IŞİD'in sözde Tel Abyad emiri olduğu belirlenen 1 kişi Türkiye'ye girmeye çalışırken yakalandı.

Terör örgütü IŞİD'in sözde Tel Abyad emiri yakalandı.



Güvenlik güçleri bir IŞİD üyesinin Şanlıurfa-Suriye sınırından Türkiye'ye geçemeye çalışacağı bilgisine ulaştı. Sınır hattında güvenlik önelemlerini arttırıldı.



İstihbarat bilgileri doğru çıktı. Tel Abyad'ın sözde emiri olduğu ileri sürülen H.İ, Akçakale'de yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışırken yakaladı.



Teröristin üzerinde çok sayıda örgütsel doküman, cep telefonu ve bazı belgeler ele geçirildi.



Yoğun güvenlik önlemi altında hastanede sağlık kontrolünden geçirilen terörist H.İ. Şanlıurfa Adliyesine sevk edildi.



ulusal.com.tr