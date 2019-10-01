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Zirvesinde kar, eteğinde sonbahar 01 Ekim 2019, 23:41

Ağrı Dağı'nın zirvesinde kar, eteğinde sonbahar var. Türkiye'nin en büyük milli parklarından olan Ağrı Dağı Milli Parkı'nda rakıma bağlı iklimsel farklılıklar, sonbaharı ve kışı birlikte yaşatıyor. Bu özelliği yerli ve yabancı turistin oldukça ilgisini çekiyor.
Zirvesinde kar, eteğinde sonbahar var. Burası Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı... Ve onu içinde barındıran milli park...  

Şu sıralar karla kaplı zirvesiyle kışı anımsatıyor. Eteklerine inildikçe sonbaharın tüm güzelliklerini sergiliyor. Ağrı Dağı Milli Parkı, yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerlerinin başında geliyor.

Rakıma bağlı iklimsel farklılıklar, sonbaharı ve kışı birlikte yaşatıyor. Birbirinden farklı güzellikleri bünyesinde barındırıyor.

Flora ve fauna zenginliğinin yanı sıra 88 bin 104 hektarlık milli park, bu özelliğiyle yaban hayatı açısından adeta yörenin üs bölgesi.

Bölgesi için büyük zenginlik olan milli park, her mevsim ziyaretçilerini bekliyor.

ulusal.com.tr
Etiketler
Ağrı DağıAğrı

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