Dünyadan Soner Polat için taziye mesajları 02 Ekim 2019, 00:09

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Uluslararası İlişkiler Bürosu Başkanı Soner Polat Komutanın ölümü sadece Türkiye'de değil dünyada da derin üzüntü yarattı. Avrasya coğrafyasından siyasiler Soner Polat'ın vefatının ardından taziye mesajları yayınladı. Mesajlarda Soner Polat Amiral için söylenen sözler onun Türkiye ve Avrasya barışına katkılarını gözler önüne serdi.

Türk Milleti'nin bilincine demir atan Soner Polat Amiral için vefat ettiği andan itibaren taziye mesajları yağmur gibi yağdı.



Saatler süren Ulasal Kanal özel yayını silah arkadaşlarının onlarca mesajını ve Türk halkından gelen binlerce sevgi notunu vermek için yetersiz kaldı.



Türk Milletinin Büyük Devlet adamı, Vatan Partisi Önderi, Unutulmaz Komutan Amiral Soner Polat'ı nasıl yüreğine ve bilincine kazıdığı ortaya çıktı.



Strateji ustası Soner Polat Komutanın vefatı başta Avrasya coğrafyası olmak üzere bütün dünyayı ve insanlığı yasa boğdu.



Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Uluslararası İlişkiler Büro başkanı Soner Polat'ın vefatının ardından Avrasya merkezlerinden taziye mesajları gönderildi. Uluslararası İlişkiler Büro başkanı Polat, Avrasya'nın inşası sürecinde kritik görüşmeler, önemli diplomatik temaslarda bulundu. Avrasya coğrafyasında kalıcı izler bıraktı.



Suriye Arap Cumhuriyeti'ni de yöneten BAAS Partisi Merkez Yürütme Kurulu Dış İlişkiler Bürosu da bir taziye mesajı gönderdi.



Rusya'nın önde gelen düşünürlerinden Aleksandr Dugin, Amiral Soner Polat'ın vefatıyla ilgili mesaj yayımladı.



Dugin mesajında "Soner Polat'ı ebediyete dek ateşli bir vatansever, strateji ustası, korkusuz ve deha bir insan olarak hatırlayacağım" dedi.



Suriye Enformasyon Bakanlığı Müsteşarı Bessam Abu Abdullah'da Soner Polat'ın vefatı üzerine taziyelerini sundu.



Amiral Soner Polat için bir taziye mesajı da İsviçre Komünist Partisi'nden geldi.



İsviçre Komünist Partisi Genel Sekreteri Massimiliano Ay tarafından gönderilen mesajda Soner Polat'ın tüm devrimcilerin mücadelesinde esin kaynağı olacağı ifade edildi.



Alman Afd partisinin genç yöneticilerinden ve Soner Polat'ın "Türkiye için jeopolitik rota" kitabını Almanca basıma hazırlayan Benedikt Kaiser'de bir mesaj yolladı. Kaiser mesajında, "Dün Amiral Soner Polat vefat etti. O, Vatan Partisi'nin Uluslararası İlişkiler Bürosu Başkanı olarak Alman-Türk ilişkilerinin olumlu yönde gelişmesi için yoğun çaba harcadı. Kitabı "Jungeeuropa" yayınevinden çıkmak üzere. Huzur içinde yatsın" ifadelerini kullandı.



İran İslam Cumhuriyeti adına taziye mesajını Olağanüstü Temsilcisi ve Tam Yetkili Büyükelçisi Mohammad Farazmand yaptı. Farazmand başsağlığı dileklerini sundu.



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