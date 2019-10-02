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Birinci Yargı Paketi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu 02 Ekim 2019, 00:37

Birinci Yargı Paketi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. 39 maddelik pakette, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'ndan azami tutukluluk sürelerine kadar birçok düzenleme yer aldı. Yargı reformunu olumlu bulan uzmanlar paketin hazırlanmasında eleştirilerin de dikkate alındığını vurguluyor.
Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında düzenlenen Birinci Yargı Paketi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Ak Parti tarafından hazırlanan paket 39 maddeden oluşuyor. Pakette, soruşturma aşamasındaki tutukluluk sürelerinin kısaltılmasını içeren maddeler yer alıyor.

Teklifle, seri yargılama usulü yargı sistemine dahil ediliyor. Bunun yanında basit yargılamada da Asliye Ceza Mahkemesi tarafından  verilen savunma süresi dolunca, duruşma yapılmaksızın hüküm verilebilecek. Tutuklamalar için de "kuvvetli şüphe" yeterli olmayacak. İddianameler somut delil olmadan hazırlanamayacak.

Pakette, Terörle Mücadele Yasası'nın propaganda suçlarına ilişkin 7'inci maddesinde de değişiklik yapıldı. Buna göre propaganda suçlarına eleştiri ve haber kriteri getiriliyor. Uzmanlar, temyiz süreleri ile ilgili düzenlemelere de dikkat çekiyor.

Avukat Nusret Senem, Birinci Yargı Paketi'ni Ulusal Kanal'a değerlendirdi.

Senem, 15 yıl görev yapan avukatlara yeşil pasaport verilmesine tepki gösteren muhalefete seslendi. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na ilişkin eleştirilere de yanıt verdi.

ulusal.com.tr
Etiketler
Türkiye Büyük Millet MeclisiYargı Reformu Strateji BelgesiNusret SenemUlusal Kanal

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