Galatasaray PSG'ye mağlup oldu 02 Ekim 2019, 01:16

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci hafta maçında Fransa'nın PSG ekibine 1-0 yenildi.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci hafta maçında Fransa'nın Paris Saint-Germain ekibine 1-0 yenildi.

11. dakikada sağdan ceza sahasına giren Meunier'in yerden ortasında, Di Maria'nın vurduğu topu Muslera kornere çeldi.

18. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Ceza sahası önünde Babel'le paslaşan Seri'nin şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

26. dakikada ceza sahasına atılan uzun pasta Mariano kafasıyla topu kalecisine vermek istedi. Muslera'dan önce araya giren Bernat'ın aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

İkinci yarı hakemin işaretiyle başladı.

48. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Ceza sahası sol çaprazından kullanılan serbest vuruşta Seri'nin direkt kaleye gönderdiği topu Navas çizgi üzerinde kornere çeldi.

51. dakikada savunmanın arkasına atılan uzun pasa hareketlenen Di Maria, soldan ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kaldı. Di Maria'nın vuruşunda Muslera gole izin vermedi.

52. dakikada PSG 1-0 öne geçti. Savunmanın arasına atılan topla sağdan ceza sahasına giren Sarabia, meşin yuvarlağı arka direkte boş bekleyen Icardi'ye çıkardı. Icardi topu boş kaleye gönderdi: 0-1.

55. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Donk'un savunma arkasına havadan gönderdiği topu Falcao kalecinin üzerinden kafa vuruşuyla aşırttı. Boş kaleye giden meşin yuvarlağı PSG defansı uzaklaştırdı.

69. dakikada Falcao'nun ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta, meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

76. dakikada Choupo-Moting ceza sahasına girerken topu soldan gelen Mbappe'ye verdi. PSG'li oyuncunun şutunda Muslera meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Karşılaşma PSG'nin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.



Galatasaray evinde yara aldı

Rakibi karşısında kontrollü bir oyun sergilemeye çalışan sarı-kırmızılı takım, bu sonuçla A Grubu'nda ilk yenilgisini aldı. Grubun birinci maçında Belçika temsilcisi Club Brugge ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Galatasaray, bir puanda kaldı.

Gruptaki ilk maçta Real Madrid'i 3-0 mağlup eden PSG ise Galatasaray'a da üstünlük sağlayarak puanını 6'ya çıkardı.



Avrupa'da yine kötü sonuç

Galatasaray, Avrupa kupalarında son dönemde bir kötü sonuç daha almaktan kurtulamadı.

Sarı-kırmızılı ekip, 2013-2014 sezonundaki Juventus galibiyetinin ardından oynadığı 28 Avrupa kupası müsabakasında rakiplerine iki kez üstünlük kurabildi.

Avrupa kupalarındaki son 28 maçında iki kez kazanabilen sarı-kırmızılı ekip, 17 defa mağlup oldu. Galatasaray, söz konusu dönemdeki 9 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.



Galibiyete hasret kaldı

Galatasaray'ın bu sezon resmi maçlardaki galibiyet hasreti 4 maça çıktı.

Bu sezon son olarak Kasımpaşa'yı 1-0 yenen sarı-kırmızılı ekip, ardından çıktığı 4 maçta 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Süper Lig'de BtcTurk Yeni Malatyaspor (1-1) ve Fenerbahçe (0-0) maçlarını beraberlikle tamamlayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki Club Brugge karşılaşmasında da (0-0) eşitliği bozamadı. Sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçında ise PSG'ye 1-0 mağlup oldu.

Galatasaray, bu sezonki 8 resmi karşılaşmada ise 2'şer galibiyet ve yenilgiyle, 4 beraberlik aldı.



"Dalya"ya yine ulaşamadı

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa'daki 100. galibiyet hasretini PSG karşısında da sürdürdü.

Geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçında Lokomotiv Moskova'yı 3-0 yenerek 99 galibiyete ulaşan Galatasaray, sonraki Avrupa maçlarında "Dalya" fırsatını iyi değerlendiremedi.

Galatasaray, Lokomotiv Moskova galibiyetinin ardından geçen sezon ve bu sezon Avrupa'da çıktığı 9 maçta 3 beraberlik ile 6 yenilgi aldı.



Golden sonra büyük baskı

Maçın 52. dakikasında 1-0 geriye düşen Galatasaray, beraberlik golü için büyük baskı kurdu.

Baskı kurduğu dakikalarda Falcao ile önemli bir pozisyonu değerlendiremeyen sarı-kırmızılı ekip, aynı oyuncuyla 69. dakikada serbest vuruştan golü bulamadı.



Muslera'dan kritik kurtarışlar

Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera, başarılı kurtarışlarıyla dikkati çekti.

İlk yarıda önemli kurtarışlara imza atan Muslera, 50. dakikada Di Maria ile karşı karşıya pozisyonda gole izin vermedi.



Luyindama'dan hatalar

Sarı-kırmızılı ekibin savunmasında Christian Luyindama, yaptığı kritik hatalarla takımına sıkıntılı anlar yaşattı.

Luyindama, maçın 51. dakikasında rakibini kaçırması sonucu PSG öne geçme fırsatı yakaladı. Sarı-kırmızılı takımın kalecisi Muslera, Di Maria'nın şutunda gole izin vermedi.

Bu pozisyonun ardından Mariano'dan destek alamayan Luyindama, savunmanın sağında rakiplerini savunmakta zorlandı.



Taraftarlardan büyük destek

Galatasaray taraftarları maç boyunca takımlarına büyük destek verdi.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, alınan yenilgiye rağmen maç sonunda tezahüratlarla takımlarına desteği sürdürdü. Taraftarlar, oyuncuları da tribüne çağırarak moral vermeye çalıştı.

Tuchel'e sarı kart

PSG Teknik Direktörü Thomas Tuchel, sarı kart gördü.

Mücadelenin 39. dakikasında hakeme sert itirazda bulunan Tuchel, sarı kartla cezalandırıldı.

Bu arada karşılaşmayı 47 bin 4 biletli seyircinin izlediği açıklandı.

