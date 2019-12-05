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Beklenen güncelleme gerçekleşti ve WhatsApp'ın adı değişti! İşte yeni uygulanan özellikler
Teknoloji
2019-12-05 19:43:00
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Neredeyse herkesin kullandığı WhatsApp'ın geçen aylarda iddia edilen isim değiştirme uygulaması gerçekleşti. Yeni güncelleme ile WhatsApp'ın adı, WhatsApp from Facebook oldu
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