Son dakika haberleri... İran Irak'ta ABD üssünü vurdu

Irak'da ABD askerlerinin konuşlu olduğu Ayn el-Esad üssüne 9 balistik füzeyle saldırı düzenlendiği bildirildi.

Al Arabiya kanalının aktardığına göre Irak'ın Anbar vilayetinde yer alan ve ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esad hava üssüne balistik füzeli saldırı düzenlendi.

Foreign Policy muhabiri Siavash Fallahpour, saldırının İran topraklarından değil, Irak sınırları içinden yapıldığını bildirdi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed hava üssünü onlarca füzeyle vurduğunu duyurdu.

Beyaz Saray'dan açıklama: Irak'taki tesislere yönelik saldırılardan haberdarız. Başkan Trump bilgi aldı ve konuyu yakından takip ediyor.

Lübnan merkezli El-Meyadin televizyonuna göre, ABD üssüne atılan füzeler, Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi El-Mühendisi'ye suikastın yapıldığı saatte (01.20) ateşlendi.

İran medyası, ABD'nin Irak'taki üssüne yönelik "ikinci dalga" füze saldırısının başladığını duyurdu.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Başkan Yardımcısı Mike Pence'le telefon görüşmesi gerçekleştirerek bilgi aldı.

Pentagon'dan yapılan açıklamada, "Irak'taki iki ABD üssü İran tarafından 12'den fazla balistik füzeyle vuruldu. Kayıpların ilk değerlendirmesi üzerinde çalışıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

​İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada "ABD güçlerine ev sahipliği yapan ülkelerden İran'a bir saldırı olursa yanıt vereceğiz. Askerlerinizin hayatını korumak istiyorsanız geri çağırın" ifadeleri yer aldı. İran Devrim Muhafızları: Hava Kuvvetleri, 'Şehit Süleymani' adını taşıyan başarılı bir operasyon düzenleyerek, Ayn el-Esad olarak bilinen işgal altındaki hava üssüne onlarca karadan-karaya füze fırlattı.

ABD üslerine yönelik saldırının ikinci aşamasının başladığını bildiren İran medyası, üsse atılan füzelerin sayısı hakkında bilgi paylaştı.

Yarı resmi Tasnim Haber Ajansı'na göre, Ayn el-Esad üssüne şimdiye dek 35'ten fazla füze fırlatıldı.

Vurulan Ayn el-Esad üssü, geçen yıl ABD Başkanı Donald Trump tarafından Şükran Günü'nde ziyaret edilmişti.

Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Ekibiyle gerçekleştirdiği toplantının ardından açıklama yapması bekleniyor.

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü'nün yeni komutanı İsmail Kaani: Şimdi bölgedeki Amerikalıların kemikleri ezildi ve daha yüksek sesle ağlıyorlar.

İran Devrim Muhafızlarının, Irak'ta ABD askerlerinin kaldığı 2 üsse düzenlediği füze saldırılarının ardından Kasım Süleymani toprağa verildi.

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı, saldırıya dair görüntüler yayınladı.