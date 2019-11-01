Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak'tan sert açıklamalar!

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) Başkanı Gönül Boran Özüpak, önemli bir açıklama yaptı.

Özüpak, şunları belirtti:

"TAG ETKİNLİĞİ

1 Kasım CUMA

Saat 21:00

Bizler; 1999 tarihinde 4447 sayılı Yasanın geriye işletilmesi sonucu elimizden alınmış KAZANILMIŞ YASAL HAKKIMIZI, geciktirilmiş EMEKLİLİĞİMİZİ talep edenleriz.

EYT'ye 'ERKEN' demek tam anlamıyla VİCDANSIZLIKTIR."

ulusal.com.tr