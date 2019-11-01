Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak'tan sert açıklamalar! "Tam anlamıyla vicdansızlıktır"
Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) Başkanı Gönül Boran Özüpak, "EYT'ye 'ERKEN' demek tam anlamıyla VİCDANSIZLIKTIR" dedi
EKONOMİ 01 Kasım 2019 - 16:28
Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) Başkanı Gönül Boran Özüpak, önemli bir açıklama yaptı.
Özüpak, şunları belirtti:
"TAG ETKİNLİĞİ
1 Kasım CUMA
Saat 21:00
Bizler; 1999 tarihinde 4447 sayılı Yasanın geriye işletilmesi sonucu elimizden alınmış KAZANILMIŞ YASAL HAKKIMIZI, geciktirilmiş EMEKLİLİĞİMİZİ talep edenleriz.
EYT'ye 'ERKEN' demek tam anlamıyla VİCDANSIZLIKTIR."
ulusal.com.tr
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