Son dakika emeklilikte yaşa takılanlar haberleri! "Haydi EYT'yi getirin hep birlikte geçirelim meclisten"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, emeklilikte yaşa takılanlar konusunda diğer partilere çağrı yaptı, "EYT'yi getirin hep birlikte geçirelim meclisten" dedi

EKONOMİ 06 Kasım 2019 - 13:09
Son dakika emeklilikte yaşa takılanlar haberleri!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, emeklilikte yaşa takılanlar EYT konusunda bir paylaşım yaptı.

Girgin, paylaşımında Meclis'teki diğer partilere çağrı yaptı.

CHP'li Girgin, şunları belirtti:

"Haydi EYT'yi getirin. Hep birlikte geçirelim meclisten. 

İnsanlarımızın bu büyük mağduriyetini çözelim. 

Hakkı olanı alan vatandaşlarımızın mutluluğunu hep birlikte gerçekleştirelim.

#EYTyiEmekliEdinOyalamayin"

ulusal.com.tr

#Emeklilikte yaşa takılanlar #eyt #chp #süleyman girgin #muğla
YORUMLAR (0)
Gizlilik Politikası RSS
Copyright © 2019 Her hakkı saklıdır.
Yazılım ve Haber Teması: TE Bilişim