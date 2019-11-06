Son dakika emeklilikte yaşa takılanlar haberleri! "Haydi EYT'yi getirin hep birlikte geçirelim meclisten"
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, emeklilikte yaşa takılanlar konusunda diğer partilere çağrı yaptı, "EYT'yi getirin hep birlikte geçirelim meclisten" dedi
EKONOMİ 06 Kasım 2019 - 13:09
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, emeklilikte yaşa takılanlar EYT konusunda bir paylaşım yaptı.
Girgin, paylaşımında Meclis'teki diğer partilere çağrı yaptı.
CHP'li Girgin, şunları belirtti:
"Haydi EYT'yi getirin. Hep birlikte geçirelim meclisten.
İnsanlarımızın bu büyük mağduriyetini çözelim.
Hakkı olanı alan vatandaşlarımızın mutluluğunu hep birlikte gerçekleştirelim.
#EYTyiEmekliEdinOyalamayin"
ulusal.com.tr
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