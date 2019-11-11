Son dakika haberleri! AK Partili isimden emeklilikte yaşa takılanlar EYT açıklaması

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, emeklilikte yaşa takılanlar EYT konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda çalışma yapıldığını söyledi.

Habertürk'ün haberine göre, Elvan'ın EYT ile ilgili açıklaması şöyle:

"CUMHURBAŞKANIMIZ TALİMAT VERDİ

Sosyal güvenlik sistemimizi çökertebilecek, sosyal güvenlik sistemimizdeki dengeyi bozabilecek bir adımı atmamız mümkün değil, popülist davranamayız. Ama elbette her hangi bir çözüm noktasında Cumhurbaşkanımız talimat verdi, bu çalışmalar yapılıyor. Ama bizden şunu beklemeyin; sosyal güvenlik sistemimizi bozacak, dengeleri altüst edebilecek, ileride sizlerin rahat bir şekilde istediğiniz hastaneye gitmenizi engelleyecek bir yaklaşımı asla ortaya koyamayız.

MÜCADELEYİ BİRLİKTE VERECEĞİZ

Türkiye bu noktada geriye gidemez. Bugün dünyanın dört bir yanından İngiltere, Fransa, Rusya, Afrika'dan hastalar, tedavi için ülkemizdeki hastanelere geliyor. Artık Türkiye, sağlık turizminde dünyanın en önemli ülkelerinden biri oldu. Elbette sıkıntılarımız var ama bu sıkıntıların çözümü konusunda mücadeleyi birlikte vereceğiz."