Verimi düştü, fiyatı uçtu
İklim şartları, kırmızı mercimekte verimi düşürdü o da fiyata yansıdı. Mutfağın protein ve mineral deposu kımızı mercimeğe, yaklaşık yüzde 80 zam yapıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı verimi düşen kımızı mercimeğe pozitif ayrımcılık yapılacağını duyurdu. Baklagillerde verilen fark desteği ödemesi "mercimek" lehine düzenlenecek.
EKONOMİ 21 Kasım 2019 - 20:48
Kırmızı mercimekte girdi maliyetlerinin artması, devir stoklarının azalması ve iklim şartlarının olumsuz seyretmesi ile verim düştü.
Sezon başında kabuklu kırmızı mercimek 2 lira 60 kuruşken,şu an yaklaşık 4 buçuk liradan satılıyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı verimi düşen kımızı mercimeğe pozitif ayrımcılık yapılacağını duyurdu.
Baklagillerde verilen fark desteği ödemesi "mercimek" lehine düzenlenecek. Üretim alanlarının Güneydoğu Anadolu Bölgesi'yle sınırlı kalmayıp diğer bölgelere de yaygınlaştırılması sağlanacak.
ulusal.com.tr
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