FOX TV Savaşçı dizisi neden yarıda kesildi, dizi bitti mi? Savaşçı 86. bölüm

Medya 2019-12-16 00:24:55
FOX TV Savaşçı dizisi neden yarıda kesildi, dizi bitti mi? Savaşçı 86. bölüm
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FOX TV'de ekrana gelen savaşçı dizisinin ekrana gelen 86. bölümünde dizi birden kesildi ve yerine Yasak Elma dizisi koyuldu.

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