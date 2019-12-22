23 Aralık Pazartesi son dakika Müge Anlı haberleri... Avukat Rahmi Özkan'ın torunu Deha Uğur Özkan hayatını kaybetti

Ses sanatçısı Onur Akay, Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ile tanınan Av. Rahmi Özkan'ın torunu Reha Uğur'un hayatını kaybettiğini duyurdu

Akay, "Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ile tanınan ünlü avukat Rahmi Özkan’ın torunu Reha Uğur, çok küçük yaşta hayatını kaybetti." dedi.

Akay, "Rahmi Özkan ve ailesine başsağlığı dilerim. Nur içinde yatsın inşallah." diye yazdı.

Rahmi Özkan’la telefonda konuştuğunu dile getiren Akay, “Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ile tanınan ünlü avukat Rahmi Özkan’ın torunu Reha Uğur, çok küçük yaşta hayatını kaybetti. Rahmi Bey'le telefonda konuştum acısı çok büyük 13 yaşındaki torumu Reha'ya akciğer kanseri teşhisi konulmuş ve maalesef minik Reha'yı bugün kaybetmişler. Ayrıca Müge Anlı ve Arif Verimli'nin de çok ügün olduğunu öğrendim. Cenazesi, 22 Aralık Pazar günü öğlen namazını müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı içindeki camiden kaldırılıp, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecektir. Rahmi Özkan ve ailesine başsağlığı dilerim. Nur içinde yatsın inşallah.” ifadelerini kullandı.

TED İstanbul Koleji Vakfı Özel Öğretim Kurumları'ndan paylaşılan başsağlığı mesajında, "8. sınıf öğrencilerimizden Deha Uğur Özkan'ı uzun bir tedavi süreci sonrası kaybettik. Deha'mıza Allah'tan rahmet, kederli Özkan ve TED İstanbul Koleji ailelerine sabır ve başsağlığı diliyoruz" denildi.

Rahmi Özkan

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