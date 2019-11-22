Çalışma Bakanı'nın açıklaması sonrası emeklilikte yaşa takılanlar EYT'lilerden büyük çalışma

Emeklilikte yaşa takılanlar EYT'liler, bu akşam saat 21.00'de büyük Twitter etiket çalışması yapacak.

Çalışma için Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) tarafından bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, şunlar denildi.

"TAG ETKİNLİĞİ

22 Kasım Cuma 21:00

EYT için en az 10 analiz yapılmış.

Her türlü kombinasyon denenmiş.

Ancak bir çözüm bulunamamış.

Toplam sayımız bile açıklanmaz iken denenen 10 kombinasyonun neye göre yapıldığını konuşacağız bu akşam.."

ÇALIŞMA BAKANI NE DEMİŞTİ

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, EYT konusunda ellerinde 10'dan fazla analiz olduğunu belirterek, "Her türlü kombinasyonu denedik. Fakat hiçbirisinin maliyeti sürdürülebilir bir maliyet değil." demişti.

ulusal.com.tr