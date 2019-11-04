CHP, HDP ve Saadet Partisi'nden skandal yargı paketi

CHP, HDP ve Saadet Partisi yetkilileri bir araya geldi. Terör örgütüne yarayacak düzenlemeler konusunda fikir birliğine varıldı.

CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu önderliğinde yargı paketi çalışması yapıldı. 18 Ağustos ila 27 Ekim tarihleri arasında yapılan çalışmalarda bir taslak hazırlandı.

Taslakta, HDP'li belediye başkanlarının terör örgütüne desteği nedeniyle yargılanmasına son verilmesi istendi. Kayyum uygulamasının da bitirilmesi gerektiği ifade edildi.

Yapılan çalışmalarda Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında da düzenleme öngörüldü. "Yüksek güvenlikli ceza infaz kurumlarının kaldırılması" istendi. Terör örgütü PKK'nın lideri Abdullah Öcalan da İmralı da yüksek güvenlikli ceza infaz kurumunda kalıyor. HDP'liler de uzun süredir İmralı'nın bu statüsünün kaldırılması için kampanyalar yürütüyor.

Aynı zamanda taslakta terör örgütü propagandası veya terör örgütü üyeliğinden mahkum olanlara "İnfaz erteleme" getirilmesi de var.

Tartışma yaratacak bir diğer hedef ise Türk Ceza Kanunu'nun 301'inci maddesinin kaldırılması talebi oldu. İlgili madde, "Türk Milletini, Devletini, Meclisini ve Devletin yargı organlarını alenen aşağılayan kişiye, 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilmesi" hükmünü içeriyor.

CHP öncülüğündeki çalışmaya Vatan Partisi'nden tepki geldi. Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu üyesi Bayram Yurtçiçek, Türkiye'nin terörle mücadelesinin hedef alındığını söyledi.



ulusal.com.tr