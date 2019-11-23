Emeklilikte yaşa takılanlar EYT Derneği duyurdu! Haftaya Ankara'da Meclis'te başlıyor! İşte ayrıntılar

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) İl Temsilcileri Koordinatörü Alper Özüpak, önemli bilgiler paylaştı.

Özüpak, şunları aktardı:

"EYT SYD Dernekleri haftaya yapacagı meclis görüşmelerimize

İl Temsilcilikleri; Mersin, Sinop, Antalya, Uşak, Karabük ve

Katılım yapacak Dernekler; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Samsun, Eskişehir, Bilecik, BDS, Trakya, Çanakkale Derneklerimizle katılım yapılacaktır.

EYT SYD DERNEĞİ Bşk Gönül Boran Özüpak ın önderiliginde Ankara da meclis de haklarımız için buluşacagız.

Hak aramanın en önemli adreslerinden biri olan Eyt Dernekleri her mağdurun ve mağduriyetin yanında olmaya devam edecektir

EYT

ABO

Kıdem

Gss

Staj mağdurlarını tek çatı altında tek ses olmaya ve derneklerimize sahip çıkmaya davet ediyoruz

Her Salı Ankara da mecliste EYT ve diger mağduriyetlerin sesi olmak için biz mücadeleye devam edecegiz

Gasp edilen haklarımızı alana kadar mücadeleye ara vermeden hep beraber haykıracağız

HAKLIYIZ VE EYT KAZANACAK"

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