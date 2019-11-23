Emeklilikte yaşa takılanlar EYT Derneği duyurdu! Haftaya Ankara'da Meclis'te başlıyor! İşte ayrıntılar
Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) İl Temsilcileri Koordinatörü Alper Özüpak, EYT Derneği'nin haftaya Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) görüşmeler yapılacağını ve görüşmelere katılacak il temsilcilikleri ile derneklerin isimlerini açıkladı. Alper Özüpak, "EYT-SYDD Başkanı Gönül Boran Özüpak'ın önderliğinde Ankara'da Meclis'te haklarımız için buluşacağız" ifadelerini kullandı
Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) İl Temsilcileri Koordinatörü Alper Özüpak, önemli bilgiler paylaştı.
Özüpak, şunları aktardı:
"EYT SYD Dernekleri haftaya yapacagı meclis görüşmelerimize
İl Temsilcilikleri; Mersin, Sinop, Antalya, Uşak, Karabük ve
Katılım yapacak Dernekler; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Samsun, Eskişehir, Bilecik, BDS, Trakya, Çanakkale Derneklerimizle katılım yapılacaktır.
EYT SYD DERNEĞİ Bşk Gönül Boran Özüpak ın önderiliginde Ankara da meclis de haklarımız için buluşacagız.
Hak aramanın en önemli adreslerinden biri olan Eyt Dernekleri her mağdurun ve mağduriyetin yanında olmaya devam edecektir
EYT
ABO
Kıdem
Gss
Staj mağdurlarını tek çatı altında tek ses olmaya ve derneklerimize sahip çıkmaya davet ediyoruz
Her Salı Ankara da mecliste EYT ve diger mağduriyetlerin sesi olmak için biz mücadeleye devam edecegiz
Gasp edilen haklarımızı alana kadar mücadeleye ara vermeden hep beraber haykıracağız
HAKLIYIZ VE EYT KAZANACAK"
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