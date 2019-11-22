EYT'de son dakika gelişmesi! Erdoğan'dan yeni emeklilikte yaşa takılanlar açıklaması
Aydınlık gazetesi Ankara Temsilcisi İsmet Özçelik, bugünkü köşe yazısında AK Parti kulislerinde son Bakanlar Kurulu toplantısının gündemde olduğunu belirtti. Toplantının epeyce tartışmalı geçtiğini aktaran Özçelik, "EYT'lilerle ilgili İskandinav ülkeleri örneği. Erdoğan'ı sıkıntıya sokmuştu. Araştırmadan verilen bilgiler. Tepkisi sert olmuş." ifadelerini kullandı
GÜNDEM 22 Kasım 2019 - 11:09
Aydınlık gazetesi Ankara Temsilcisi İsmet Özçelik, yazısında şunları belirtti:
"31 Mart seçimleri sonrası gündeme gelmişti.
İstanbul seçimleri yenilenince ertelendi.
Sonra beklemeye alındı.
Erdoğan değişim sinyali verse de yapmadı.
Ama artık sona gelindiği anlaşılıyor.
SON BAKANLAR KURULU
Ak Parti kulislerinde gündemde.
Son bakanlar kurulu toplantısı konuşuluyor.
Epeyce tartışmalı geçmiş.
EYT'lilerle ilgili İskandinav ülkeleri örneği.
Erdoğan'ı sıkıntıya sokmuştu.
Araştırmadan verilen bilgiler.
Tepkisi sert olmuş.
Anlatılanlar böyle..!"
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