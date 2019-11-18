İşte Bahçeli'nin emeklilikte yaşa takılanlar görüşü! Erdoğan ile ne görüştü? Son dakika Vedat Bilgin ve rapor açıklaması

CNN Türk'te emeklilikte yaşa takılanlar EYT konusu konuşuldu.

Program konuklarından gazeteci Hadi Özışık, MHP'liler ile yaptığı EYT görüşmesini açıkladı.

Bahçeli'nin EYT konusundaki görüşünü söyleyen Hadi Özışık, Prof. Dr. Vedat Bilgin'in raporuna da değindi.

Hadi Özışık, şunları söyledi:

"MHP'liler ile bugün, bugün benim ekranıma MHP lideri Bahçeli'nin geçmişte EYT ile ilgili söylediği sözler düşünce ben MHP'lileri aradım.

Devlet beyin bu konuda ne düşündüğünü sordum.

ERDOĞAN İLE BAHÇELİ ARASINDA EYT GÖRÜŞMESİ

Devlet bey, bu konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile oturup konuşmuşlar. Yani bu meseleyi masaya yatırmışlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da rakamları tane tane Vedat Bilgin'in hazırlamış olduğu rakamları tek tek sayın Bahçeli'nin önüne koymuş ve sayın Bahçeli ikna edilmiş bu konuda.

'TÜRKİYE, BU YÜKÜ KALDIRMAZ'

Doğrudan bu rakamlar ile ikna edilmiş. Bahçeli'nin kendi kurmaylarına da açıkladığı şeyler var benim öğrendiğim kadarıyla. Maliyet tam olarak ifadesi şu şekilde benim aldığım bilgiyi söylüyorum. 'Türkiye bu yükü kaldıramaz.' görüşü, sayın Bahçeli'nin görüşü."

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