Kraliçe'nin yeni

Küresel emperyalist merkezin düşünce kuruluşunda verilen poz bu oldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İngiliz derin devletinin akıl kulübü Chatham House'u ziyaret etti.



Ekrem İmamoğlu, Londra’daki temaslarına sabahın erken saatlerinde başladı. İlk olarak Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın'ı ziyaret etti. Ardından geçmişte Abdullah Gül'e ödül veren Kraliyet ailesine bağlı Chatham House'a gitti. Resmiyetteki adı Kraliyet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü olan kuruluşun Başkan Yardımcısı Sir Simon Fraser ile bir araya geldi.



İmamoğlu, toplantıya ilişkin fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.



O karelerden biri dikkat çekti. Kökleri 1900'lerin başına dayanan "Yuvarlak Masacılar'ın" eski projelerinden Abdullah Gül ayrıntısı gözden kaçmadı. Gül'ün fotoğrafı İmamoğlu'nun sağ omzunda olduğu görüldü.



Sonraki durak Londra Büyükşehir Belediyesi oldu. İmamoğlu, Başkan Sadiq Khan'ı makamında ziyaret etti.



İmamoğlu mesajında "ortak akıl" vurgusu yaptı.



İBB Başkanı, Londra'da "Türk toplumu temsilcileriyle" de bir araya geldi.



Konuşmasında "Biz sadece bir seçim kazanmadık" ifadesini kullandı.



Ekrem İmamoğlu'nun Londra temaslarından yansıyanlar Ulusal Kanal'daki Fikir Meydanı programında tartışıldı.



Uzmanlar, küresel emperyalist merkezlerin Türk siyasetine müdahaleyi gözler önüne serdi.

ulusal.com.tr

