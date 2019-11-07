MHP'den emeklilikte yaşa takılanlar EYT ile ilgili tepki çeken açıklama

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, Bengütürk televizyonunda emeklilikte yaşa takılanlar EYT'lilerin mağduriyeti ile ilgili açıklama yaptı.

MHP'li Abdurrahman Başkan, şunları söyledi:

"Türkiye'de erken emeklilik kısmı sıkıntılı bir süreç.

Ekonomiye de bunu taşıyabilme ihtimali yok.

Kanayan bir yara oldu.

İktidar muhalefet bir araya gelirse orta bir yol bulunabilir.

Türkiye'nin Ekonomisi daha iyi olduğunda bu yapılabilir.

Kasada para varsa dağıtırsın olmayan paranın neyini dağıtacaksın?"

EYT'LİLER TEPKİ GÖSTERDİ

Emeklilikte yaşa takılan vatandaşlar, MHP'li Abdurrahman Başkan'ın 'erken emeklilik' ifadelerine tepki gösterdi. EYT'liler 'erken emeklilik' değil kazanılmış haklarını istediklerini vurguladı.

ulusal.com.tr