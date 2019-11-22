Milliyetçi Hareket Partisi MHP'den yeni emeklilikte yaşa takılanlar EYT açıklaması

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, emeklilikte yaşa takılanlar EYT konusunda değerlendirmelerde bulundu.

MHP'li Kaşlı, şunları söyledi:

"EYT konusunda on defa araştırmalar yaptıklarını söyleyerek yani 2262 lira civarında net olarak asgari ücretin bu yıl komisyonlardan arkadaşlarımdan aldığım bilgilere göre olacağı tahmininde bulunuyorum.

Bu konuda Milliyetçi Hareket Partisi'nin seçimden önce seçim beyannamesinde yer alan işte kaynaklar, harcamalar Türk Milleti'ne kamuoyuna sunuldu. Bize 49-50 milletvekili verdi vatandaşlarımız. 300'e yakın 294 milletvekili de Adalet ve Kalkınma Partisi'ne verdi. O konuları da sizden daha çok biz de sahada vatandaşımızla muhattap oluyoruz. Bunları bize soruyorlar, dün verdiğimiz sözler konusunda ben de bazen oturup anlatıyorum zamanımıza göre ciddi bir şekilde.

EYT KONUSUNDA ÖZELLİKLE, MHP'DE SEÇİM BEYANNAMESİ UNUTULDU MU?

Hayır; Milliyetçi Hareket Partisi, verdiği bütün sözlerin arkasındadır. Öyle bir partidir ki MHP'nin tarihini özellikle araştıranlar bilir. Ancak yetkimiz ne kadar etkimiz o kadar. Milliyetçi Hareket Partisi, hükümetin resmi ortağı değil, bakanı yok. Biz de gerekli cevabı bakanlarımızda, bakan yardımcılarımızdan, genel müdürlerimizden edindiğimiz resmi rakamlarla imkan dahilinde olan şeylerin olduğunu, imkan kısıtlı olan şeyleri de vatandaşımıza aktarmaya çalışıyoruz.

Bizim sözümüzü 300 milletvekilini bize verip ondan sonra bizden EYT istese vatandaşımız tabi ki sonuna kadar haklı diyecektir ancak şimdi biz hükümetin yaptığı araştırmaları zaman içerisinde inşallah bu hemşehrilerimizin de sorunlarını çözülmesini uzun vadeli bir program bu, biliyorsunuz 1999-2048 yılları arasını 50 yılı kapsayan Avrupa'daki SGK düzeyine gelmesi için böyle uzun vadeli bir program, bunda bir bozulma olduğu zaman yani hazinenin ekonomide daha sonraki gelecek hükümetlerin de o günkü gündeme göre emekli yaşlarını değiştirmesi, söz konusu olabilecek. Biz de bu konuda hükümetin arkasında durmaya, liderimiz de dün zaten gerekli açıklamayı yaptı.

MHP İKTİDAR OLMUŞ OLSA 'EYT ÇÖZÜLECEKTİ' Mİ DİYORSUNUZ?

İmkanımız dahilinde sayımız dahilinde vatandaşın talebini bürokrata iletmeye aracı olmaya vatandaşımıza sürekli iç içe olmaya hem Meclis'te hem yöremizde partimizin grup başkanvekillerimizin verdiği görevler doğrultusunda yurt içi yurt dışı gezilerimiz, görevlerimiz, çalışmalarımız da bu şekilde devam ediyor."

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