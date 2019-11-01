Posta ve Telgraf Teşkilatı PTT'den Geleceğe Nefes Fidan kampanyası mesajı! Geleceğe Nefes Fidan kampanyası nedir
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan Geleceğe Nefes Fidan kampanyasına Posta ve Telgraf Teşkilatı PTT'den destek geldi. Twitter'dan açıklama yapan PTT tarafından "Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan Geleceğe Nefes Ol kampanyasını gönülden destekliyor, 11 Kasım’da 11 milyon fidanı toprakla buluşturacak sürdürülebilir bir çevre yaklaşımını benimsiyoruz" ifadeleri kullanıldı
GÜNDEM 01 Kasım 2019 - 12:49
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan Geleceğe Nefes Fidan kampanyasına Posta ve Telgraf Teşkilatı PTT'den destek geldi.
PTT sosyal medya hesabından bakanlığın Geleceğe Nefes Fidan kampanyası ile ilgili bir afiş paylaşıldı. Afişte "11 milyon ağaç, bugün fidan yarın nefes" ifadeleri yer aldı.
PTT'DEN DESTEK
PTT Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan Geleceğe Nefes Ol kampanyasını gönülden destekliyor, 11 Kasım’da 11 milyon fidanı toprakla buluşturacak sürdürülebilir bir çevre yaklaşımını benimsiyoruz" denildi.
ulusal.com.tr
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