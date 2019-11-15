Son dakika! AK Partili Numan Kurtulmuş'tan af yasası, şartlı ceza indirimi ve emeklilikte yaşa takılanlar EYT açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, af yasası, şartlı ceza indirimi ve emeklilikte yaşa takılanlar EYT konusunda değerlendirmelerde bulundu.

AK Partili Kurtulmuş, şunları söyledi:

"'Biz iktidarız kendi gündemimiz var ve halkın gündeminden uzağız' gibi bir algıyı hiç kimse oluşturmasın.

Siyaset, bizzati sokakta, toplumda konuşulan şeyleri dikkatle izlemek, takip etmek şartlar, imkanlar ve siyasetin gereklerinin ortaya çıkardığı koşullar altında da bunlara bir şekilde karar vermektir.

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR EYT VE İNFAZ YASASI...

Şimdi bunlar, sürekli partinin ilgili şeylerinde değerlendiriliyor. Ama sonuçta tabi ki karar alacak olan Meclis'tir. Hükümetin böyle bir teklifi olursa karar alacak olan Meclis'tir.

Biz bu anlamda bu konuları, halkın taleplerini sürekli takip ediyoruz ama herhangi bir noktaya net bir şekilde gelmeden de bu konuyla ilgili konuşmanın kamuoyundaki beklentileri yükseltmek bakımından yanlış olacağı kanaatindeyim.

Dolayısıyla takip ediyoruz siyaset olarak vazifemiz de budur.

Sorunun çözülmesi için de şartlar oluştuğunda, Türkiye'nin imkanları el verdiğinde ona göre hareket edilir."

ulusal.com.tr