Son dakika! Bahçeli'den af ve şartlı ceza indirimi açıklaması

Türkgün gazetesine konuşan MHP Genel Başkanı Bahçeli, kritik açıklamalarda bulundu. Af tartışmaları hakkında değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, "Ceza indiriminin bir an önce kanunlaşması, cezaevinde gün sayanların sevdikleriyle buluşmaları kaçınılmaz bir adalet ihtiyacıdır. Genel Başkan Yardımcımız Sayın Feti Yıldız’ın verdiği kanun teklifinin arkasındayız. Yasalaşmasını bekliyor ve istiyoruz" ifadelerini kullandı

GÜNDEM 29 Kasım 2019 - 14:32
Son dakika! Bahçeli'den af ve şartlı ceza indirimi açıklaması

Türkgün gazetesine konuşan MHP Genel Başkanı Bahçeli, kritik açıklamalarda bulundu.

Af tartışmaları hakkında değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, şunları söyledi:

"Ceza indiriminin bir an önce kanunlaşması, cezaevinde gün sayanların sevdikleriyle buluşmaları kaçınılmaz bir adalet ihtiyacıdır. 

Genel Başkan Yardımcımız Sayın Feti Yıldız’ın verdiği kanun teklifinin arkasındayız. 

Yasalaşmasını bekliyor ve istiyoruz."

ulusal.com.tr

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