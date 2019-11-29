Son dakika! Bahçeli'den yeni emeklilikte yaşa takılanlar EYT açıklaması

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkgün gazetesine verdiği röportajda emeklilikte yaşa takılanlar EYT konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Bahçeli, hükümetin emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusundaki tavrını Türkiye'nin içeride ve dışarıda düzenlediği operasyonları örnek göstererek değerlendirdi.

Bahçeli, şunları ifade etti:

"Fedakarlık olmadan bekamız ve bağımsızlığımız muhafaza ve müdafaa edilemez.

Terörle mücadelenin bir bedeli var. Bu bedele var olmak için katlanmak zorundayız.

Ekonomide spekülasyon yapanlar ne kurşunun, ne bombanın maliyetini bilenlerdir. Bunlar boş boş konuşmaktadır.

Bütçemiz elverir, ekonomik imkanlar artar, o zaman her ihtiyaç anında telafi edilir.

Biraz sabır gerekiyor. Biraz tahammül gerekiyor. Biraz da milli hedefleri anlamak gerekiyor.

EYT konusunda Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları isabetlidir."

ulusal.com.tr