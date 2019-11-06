Son dakika Çağla Şıkel haberleri! Model, sunucu, sporcu, oyuncu ve YouTuber Çağla Şıkel'in sağlık durumu nasıl

Özel bir televizyon kanalında "Çağla İle Yeni Bir Gün" programını sunan Çağla Şıkel'in bir hafta rapor aldığı ortaya çıktı. Canlı yayına çıkamayan ünlü sunucunun sağlık sorunları nedeniyle apar topar Nişantaşı'ndaki özel bir hastaneye yattığı öğrenildi. Çağla Şıkel'in ablası Berna Şıkel, kardeşinin sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

ÇAĞLA ŞIKEL'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Berna Şıkel, "Geçen cumartesi ağır bir enfeksiyon nedeniyle apar topar hastaneye gittik. Enfeksiyon kapmış ve vücudunu kaplamıştı. Bu nedenle ağır bir antibiyotik tedavisi görüyor. Kanında mikrop oranı çok yüksek çıktığı için yatarak tedavisi devam ediyor" dedi.

ÇAĞLA ŞIKEL KİMDİR?

Çağla Şıkel, 2 Ocak 1979'da, Asuman ve Hüseyin Şıkel çiftinin ikinci çocuğu olarak İstanbul'da doğdu. Mali müşavir olan babası Karslı bir Azeri, ev hanımı olan annesi ise Çerkes kökenleri de bulunan bir Adanalıdır.

Çağla Şıkel, 1996 yılında Odessia adlı sinema filminde oynadı ve 1997 yılında Miss Turkey yarışmasında birinci oldu. Sonrasında katıldığı Seyşel Adaları'nda yapılan Miss World 97 güzellik yarışması ile dünya dördüncüsü yani Avrupa Güzeli (Europe's Queen of Beauty) ödülünü aldı.

Modellik yapmaya devam eden Çağla Şıkel hala büyük defilelerin aranılan ismi. Aynı zamanda hafta içi her gün program sunmaktadır.

Şarkıcı Emre Altuğ ile 2008 yılında evlendiler. Çift 2015 yılında boşandı. İki erkek çocukları vardır.