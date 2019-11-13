Son dakika! Emeklilikte yaşa takılanlar EYT Derneği'nden bir önemli açıklama daha! "Mümkün değil"

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) tarafından yapılan açıklamada "Emekli maaşlarındaki müthiş farklılıkları, AKIL, MANTIK, HAK, HUKUK çerçevesinde izah edebilmek mümkün değildir." denildi. İşte o açıklama

GÜNDEM 13 Kasım 2019 - 14:32
Son dakika! Emeklilikte yaşa takılanlar EYT Derneği'nden bir önemli açıklama daha!

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) tarafından bugünkü Twitter'da etiket çalışması yapılacağı belirtildi.

Bugün saat 21.00'de yapılacak çalışma için EYT Derneği tarafından bir açıklama yapıldı.

Açıklamada şunlar denildi:

"TAG ETKİNLİĞİ

13 Kasım ÇARŞAMBA 21:00

Hem YAŞ, hem MAAŞ engeline takılanlarız biz...

Çalıştıkça hakettiğimiz emekli maaşlarımız düşmektedir.

Emekli maaşlarındaki müthiş farklılıkları,
AKIL,
MANTIK,
HAK,
HUKUK
çerçevesinde izah edebilmek mümkün değildir."

ulusal.com.tr

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