Son dakika emeklilikte yaşa takılanlar EYT haberleri! TBMM İçişleri Komisyonu Başkanvekili'nden açıklama

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İçişleri Komisyonu Başkanvekili ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, emeklilik bekleyen vatandaşlar ile ilgili açıklama yaptı.

Emeklilikte yaşa takılanlar, polisler, uzman çavuşlar, ek göstergeler ve memurların durumu ile ilgili konuşan Atay, Bengütürk'te değerlendirmelerde bulundu.

Sermet Atay, şunları söyledi:

"Polislerimizin, hemşehrilerimizin, tüm memurlarımızın haklarının iyileştirilmesi ile ilgili, emeklilik bekleyen arkadaşlarımızın kademeli olarak emekli ettirilmesi veya bunların haklarının bir an önce verilmesi gibi durumların Milliyetçi Hareket Partisi'nin seçim beyannamesinde bahsettiği birçok konunun takipçisi olacağız."

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