Son dakika haberi! Emeklilikte yaşa takılanlar EYT'lilerden AK Parti ve Numan Kurtulmuş açıklaması

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) Başkanı Gönül Boran Özüpak, önemli bir açıklama yaptı.

Gönül Boran Özüpak, şunları belirtti:

"ÖNEMLİ ! SONUNA KADAR OKUYUNUZ! PAYLAŞINIZ!

#EMEKLİLİKTEYAŞATAKILANLAR

Ne erken emeklilik isteyen, ne de bütçeye yük olanlarız.

Algılarla pes ettirmeye çalışanlara sözümüz ;

HAKLI DAVAMIZDAN ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ.

Hafta içi yaptığımız Sayın Cumhurbaşkanımıza ulaşma çabası ile AK PARTİ Genel Başkan Vekili Sayın Numan KURTULMUŞ' tan hem grup toplantısına katılım hemde İl Dernek başkanlarımız ve yönetim kurullarımızla randevu talebimiz oldu.

Sayın Numan Bey' e iletildiği halde yoğunlukları sebep gösterilerek randevu talebimiz cevapsız kalmıştır.

Yine MHP genel merkez ve Grup Başkan Vekili ERKAN AKÇAY' dan randevu talebimizde cevapsız kalmıştır.

HAKLI DAVAMIZDA SONUNA SONUÇ ALANA KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ.

BİZİM DERDİMİZ SİYASETLE DEĞİL, GEÇİMLEDİR.

HALKIN SESİNE KULAK VERİLİP ÇÖZÜM ÜRETİLMELİDİR.

Davamızı savunan siyasi partilerle iletişim içerisinde olup,Genel Başkanlar ile İl dernek başkanlarımız ve yönetim kurullarımızla görüşmelerimiz gerçekleşecektir.

İlki 26 KASIM 2019 tarihinde Ana Muhalefet Partisi CHP Genel Başkanı Sayın Kemal KILIÇDAROĞLU,

İYİ PARTİ 03 ARALIK 2019 İYİ PARTİ Genel Başkanı Sayın Meral AKŞENER, SAADET PARTİSİ Temel KARAMOLLAOĞLU, BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ Mustafa DESTİCİ ve desteklerini esirgemeyen Parti Genel Başkanlarımız ile randevu görüşmelerimiz devam ediyor.

Bilgilerinize sunarız.

EYT SYDD

Yönetim Kurulu Adına

Başkan

Gönül BORAN ÖZÜPAK"

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