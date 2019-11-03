Son dakika haberleri... İstanbul Beşiktaş meydanda otobüs durağa daldı: Çok sayıda yaralı var

Beşiktaş'ta özel halk otobüsü durakta bekleyenlere çarptı, şoför araçtan bıçakla inerek kaçmaya çalışarak denize atladı.

Alınan bilgiye göre, Beşiktaş-Kabataş hattında çalışan ve sadece şoförün bulunduğu özel halk otobüsü, durakta bekleyenlere çarptı.

Kazanın ardından elinde bıçakla araçtan inen şoför kaçmaya çalışırken denize atladı.

Yakalanan şoförün bıçakla saldırı ve yaralamadan suç kaydının olduğu öğrenildi

Kazada yaralanan 13 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.

ulusal.com.tr