Son dakika haberleri! İstanbul ve Bursa'da hissedilen deprem (22 Kasım 2019 Cuma Kandilli Rasathanesi AFAD son depremler)

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi verilerine göre, İstanbul, Bursa ve Yalova'da hissedilen bir deprem oldu.

Saat 17.37'de meydana geldiği belirtilen depremin 3.3 büyüklüğünde gerçekleştiği ifade edildi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, deprem Marmara Denizi'nde gerçekleşti.

Deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde 3.6 büyüklüğünde oldu.

SON DEPREMLERİN LİSTESİ

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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