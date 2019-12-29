Son dakika haberleri... Kars'ta deprem (29 Aralık 2019 Kandilli Rasathanesi- AFAD son depremler)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, Kars Sarıkamış'ta 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi Depremin derinliği 7 kilometre olarak açıklandı. Deprem Erzurum'da da hissedildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkezini Erzurum olarak açıkladı. Kandilli Rasathanesi verilerine göre depremin büyüklüğü 4.3, derinliği ise 5 olarak açıklandı.

AFAD'tan açıklama

AFAD'ın sosyal medya hesaplarından deprem sonrası yapılan açıklamada, "Kars'ın Sarıkamış ilçesinde saat 14.20'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadeşerine yer verildi.

Açıklamada, "Kars, Sarıkamış'ta meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibariyle, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.

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