Son dakika haberleri! Şehir Hatları: Tüm seferlerimiz iptal edildi
Şehir Hatları, "Yat yarışları nedeniyle Liman Başkanlığı tarafından Boğaz trafiği kapatılmış olup tüm seferlerimiz 16:00 itibariyle iptal edilmiştir" duyurusu yaptı
GÜNDEM 02 Kasım 2019 - 16:31
Şehir Hatları önemli bir duyuru yaptı.
Duyuruya göre, Şehir Hatları'nın tüm seferleri iptal edildi.
Açıklamada, şunlar denildi:
"Değerli yolcularımız,
Yat yarışları nedeniyle Liman Başkanlığı tarafından Boğaz trafiği kapatılmış olup tüm seferlerimiz 16:00 itibariyle iptal edilmiştir."
ulusal.com.tr
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