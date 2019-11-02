Son dakika haberleri! Şehir Hatları: Tüm seferlerimiz iptal edildi

Şehir Hatları, "Yat yarışları nedeniyle Liman Başkanlığı tarafından Boğaz trafiği kapatılmış olup tüm seferlerimiz 16:00 itibariyle iptal edilmiştir" duyurusu yaptı

GÜNDEM 02 Kasım 2019 - 16:31
Son dakika haberleri! Şehir Hatları: Tüm seferlerimiz iptal edildi

Şehir Hatları önemli bir duyuru yaptı.

Duyuruya göre, Şehir Hatları'nın tüm seferleri iptal edildi.

Açıklamada, şunlar denildi:

"Değerli yolcularımız,

Yat yarışları nedeniyle Liman Başkanlığı tarafından Boğaz trafiği kapatılmış olup tüm seferlerimiz 16:00 itibariyle iptal edilmiştir."

ulusal.com.tr

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