Vedat Bilgin'in emeklilikte yaşa takılanlar açıklamasının ardından EYT Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak'tan tek soru
Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalardan Sorumlu Başkan Vekili Prof. Dr. Vedat Bilgin'in emeklilikte yaşa takılanlar EYT konusundaki açıklaması sonrası Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) Başkanı Gönül Boran Özüpak, tek soru sordu. Öte yandan EYT Derneği İl Temsilcileri Koordinatörü Alper Özüpak da sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı
CNN Türk programcısı Ahmet Hakan, dünkü canlı yayınında Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalardan Sorumlu Başkan Vekili Prof. Dr. Vedat Bilgin'in emeklilikte yaşa takılanlar EYT konusunda açıklamasını aktarmıştı.
Ahmet Hakan'ın aktardığına göre, Vedat Bilgin, şunları söylemişti:
"Cumhurbaşkanı tarafından EYT konusunda çalışma yapmak üzere görevlendirildiğim bilgisi doğru değildir.
Kurulumuzun EYT ile ilgili bir rapor hazırladığı bilgisi tamamen yanlıştır.
Sayın Cumhurbaşkanımızın bizden böyle bir talebi olmamıştır.
Bunlar tamamen söylentiden ibarettir."
EYT DERNEĞİ BAŞKANI ÖZÜPAK'TAN VEDAT BİLGİN'E YANIT
Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) Başkanı Gönül Boran Özüpak, Bilgin'in açıklamasına yanıt verdi.
Sosyal medya hesabından EYT heyetinin Vedat Bilgin ile yapılan görüşmeye dair fotoğraf paylaşan Özüpak, "Çankaya köşkünde gerçekleştirilen bu görüşmemiz nasıl inkar edilebildi?" diye sordu.
ALPER ÖZÜPAK DA AÇIKLAMA YAPTI
EYT Derneği İl Temsilcileri Koordinatörü Alper Özüpak da sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.
Alper Özüpak, şunları belirtti:
"Eyt için son noktayı da, son durumu da HALK belirler.
Bütün basın EYT diyor
Bütün televizyonlar EYT ile programlar yaparken, bizler sakin olmalıyız ve hakkımız için yasal çerçevede hakkımızı aramalıyız.
Küfür yok
Hakaret yok
Saygısızlık yok
Haklılıgımıza gölge düşürecek hiçbirşeye izin vermiyoruz.
Haklı davamızda sonuna sonuç alana kadar mücadeleye devam edecegiz.
Bizi tahrik edenlere karşı sessiz sakin olacagız. Bizim haklı davamıza gölge düşürmek isteyenlere izin vermeyip sakinligimizi haklılıgımızı sonuna kadar korumak için şimdi birlik olma zamanı
Bizi oyalayanları unutmayacagız
Bize yalan söyleyenleri unutmayacagız
Bizi mağdur edenleri unutmayacagız
Zorluklar içinde hayatımızı sürdürmemize neden olanları asla unutmayıp geregini yapacagız
Burdan tekrar yineliyoruz
Bizi gören bizi duyanlarla yol yürüme kararımız devam ediyor."
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