Vedat Bilgin'in emeklilikte yaşa takılanlar açıklamasının ardından EYT Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak'tan tek soru

CNN Türk programcısı Ahmet Hakan, dünkü canlı yayınında Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalardan Sorumlu Başkan Vekili Prof. Dr. Vedat Bilgin'in emeklilikte yaşa takılanlar EYT konusunda açıklamasını aktarmıştı.

Ahmet Hakan'ın aktardığına göre, Vedat Bilgin, şunları söylemişti:

"Cumhurbaşkanı tarafından EYT konusunda çalışma yapmak üzere görevlendirildiğim bilgisi doğru değildir.

Kurulumuzun EYT ile ilgili bir rapor hazırladığı bilgisi tamamen yanlıştır.

Sayın Cumhurbaşkanımızın bizden böyle bir talebi olmamıştır.

Bunlar tamamen söylentiden ibarettir."

EYT DERNEĞİ BAŞKANI ÖZÜPAK'TAN VEDAT BİLGİN'E YANIT

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) Başkanı Gönül Boran Özüpak, Bilgin'in açıklamasına yanıt verdi.

Sosyal medya hesabından EYT heyetinin Vedat Bilgin ile yapılan görüşmeye dair fotoğraf paylaşan Özüpak, "Çankaya köşkünde gerçekleştirilen bu görüşmemiz nasıl inkar edilebildi?" diye sordu.

ALPER ÖZÜPAK DA AÇIKLAMA YAPTI

EYT Derneği İl Temsilcileri Koordinatörü Alper Özüpak da sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Alper Özüpak, şunları belirtti:

"Eyt için son noktayı da, son durumu da HALK belirler.

Bütün basın EYT diyor

Bütün televizyonlar EYT ile programlar yaparken, bizler sakin olmalıyız ve hakkımız için yasal çerçevede hakkımızı aramalıyız.

Küfür yok

Hakaret yok

Saygısızlık yok

Haklılıgımıza gölge düşürecek hiçbirşeye izin vermiyoruz.

Haklı davamızda sonuna sonuç alana kadar mücadeleye devam edecegiz.

Bizi tahrik edenlere karşı sessiz sakin olacagız. Bizim haklı davamıza gölge düşürmek isteyenlere izin vermeyip sakinligimizi haklılıgımızı sonuna kadar korumak için şimdi birlik olma zamanı

Bizi oyalayanları unutmayacagız

Bize yalan söyleyenleri unutmayacagız

Bizi mağdur edenleri unutmayacagız

Zorluklar içinde hayatımızı sürdürmemize neden olanları asla unutmayıp geregini yapacagız

Burdan tekrar yineliyoruz

Bizi gören bizi duyanlarla yol yürüme kararımız devam ediyor."

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