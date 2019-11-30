Herkesin kullandığı WhatsApp'ın yeni adı bakın ne oldu! İşte yeni eklenen özellikler

Teknoloji 2019-11-30 10:58:00
Herkesin kullandığı WhatsApp'ın yeni adı bakın ne oldu! İşte yeni eklenen özellikler
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Neredeyse herkesin kullandığı WhatsApp'ın geçen aylarda iddia edilen isim değiştirme uygulaması gerçekleşti.

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