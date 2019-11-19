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İstanbul Büyükşehir Belediyesi İBB Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı başvuru koşulları neler
Güncel
2019-11-19 14:49:59
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi İBB Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı başvuru ekranını açtı. İstanbullu üniversite öğrencileri için eğitim yardımı kapsamında 30 bin öğrenciye yıllık 3200 TL eğitim yardımı yapılacak.
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