Çek vur beni Azize! Azize 6. bölüm fragmanları yayınlandı...
Kanal D'nin yeni projelerinden olan Azize dizisi her cumartesi akşamı ekranlarda seyircisiyle buluşuyor. 6. bölümüyle ekranlara gelecek olan dizide heyecan dorukta... Azize, Kartal'ı öpüyor mu?
MEDYA 28 Aralık 2019 - 15:03
Kartal, Azize ve kardeşini görmeye hastaneye gitmiştir. Ancak beklenmedik bir misafir başta Kartal olmak üzere herkesin zor anlar yaşamasına sebep olur. Kartal duruma el koymaya çalışır ancak işler düşündüğü gibi gitmez. Adamı etkisiz hale getirmeye çalışırken Kartal kendini yerde bulur. Fakat Kartal'ın hesap etmediği bir durum daha yaşanır. Azize adamı bayıltarak Kartal'ın hayatını bir kez daha kurtarır.
6.BÖLÜM FRAGMANI
6.BÖLÜM 2. FRAGMANI
6. BÖLÜM 3. FRAGMANI
6. BÖLÜM 4. FRAGMANI
Azize yeni bölümüyle 28 Aralık Cumartesi 20.00'da Kanal D'de!
ulusal.com.tr
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