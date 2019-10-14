Avrupa Futbol Şampiyonasında 8. hafta

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde 8. hafta yarın oynanacak maçlarla sona erecek.

SPOR 14 Ekim 2019 - 10:38
Avrupa Futbol Şampiyonasında 8. hafta

Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020'de elemelerin 8. haftasında dört grupta 9 karşılaşma yapılacak.

Elemelerin 8. haftasında yarın oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:

- D Grubu

21.45 Cebelitarık-Gürcistan

21.45 İsviçre-İrlanda

- F Grubu

21.45 Romanya-Norveç

21.45 Faroe Adaları-Malta

21.45 İsveç-İspanya

- G Grubu

21.45 İsrail-Letonya 

- J Grubu

19.00 Finlandiya-Ermenistan

21.45 Yunanistan-Bosna Hersek

21.45 Liechtenstein-İtalya

AA
#2020 Avrupa Futbol Şampiyonası #EURO 2020
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