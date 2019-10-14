Avrupa Futbol Şampiyonasında 8. hafta
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde 8. hafta yarın oynanacak maçlarla sona erecek.
SPOR 14 Ekim 2019 - 10:38
Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020'de elemelerin 8. haftasında dört grupta 9 karşılaşma yapılacak.
Elemelerin 8. haftasında yarın oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:
- D Grubu
21.45 Cebelitarık-Gürcistan
21.45 İsviçre-İrlanda
- F Grubu
21.45 Romanya-Norveç
21.45 Faroe Adaları-Malta
21.45 İsveç-İspanya
- G Grubu
21.45 İsrail-Letonya
- J Grubu
19.00 Finlandiya-Ermenistan
21.45 Yunanistan-Bosna Hersek
21.45 Liechtenstein-İtalya
AA
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