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Spotify'dan Mekanın Sahibi'nin silinmesinin ardından Norm Ender'den açıklama
Medya
2019-11-11 23:16:00
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Spotify, ünlü rapçi Norm Ender’in milyonlarca kez dinlenen "Mekanın Sahibi" şarkısını uygulamadan kaldırdı. Norm Ender, şarkısının kaldırılmasıyla ilgili ilk kez konuştu
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