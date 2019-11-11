Spotify'dan Mekanın Sahibi'nin silinmesinin ardından Norm Ender'den açıklama

Medya 2019-11-11 23:16:00
Spotify'dan Mekanın Sahibi'nin silinmesinin ardından Norm Ender'den açıklama
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Spotify, ünlü rapçi Norm Ender’in milyonlarca kez dinlenen "Mekanın Sahibi" şarkısını uygulamadan kaldırdı. Norm Ender, şarkısının kaldırılmasıyla ilgili ilk kez konuştu

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