Spotify'dan son dakika 'Mekanın Sahibi' kararı! Norm Ender'den açıklama geldi

Medya 2019-11-12 17:28:00
Spotify'dan son dakika 'Mekanın Sahibi' kararı! Norm Ender'den açıklama geldi
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Spotify, ünlü rapçi Norm Ender’in milyonlarca kez dinlenen "Mekanın Sahibi" şarkısını uygulamadan kaldırdı. Norm Ender, şarkısının kaldırılmasıyla ilgili ilk kez konuştu

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