Son dakika haberleri! Antalya Elmalı'da deprem (16 Kasım 2019 Cumartesi AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler)

Antalya'nın Elmalı ilçesinde deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre, deprem saat 21.14'te oldu.

Yerin 53 kilometre derinliğindeki depremin büyüklüğünün 4.2 olduğu ifade edildi.

Öte yandan Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünün 4.4 olduğunu duyurdu.

AFAD tarafından yapılan açıklamada "Antalya'nın Elmalı ilçesinde saat 21.14'te 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.

Çok sayıda kullanıcı depremi hissettiğini belirterek sosyal medya hesaparından panik yaşadıklarını anları anlattı.

SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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