2019 yılında aramızdan ayrılan ünlüler

"Çöpçüler Kralı", ''Tosun Paşa'' ve ''Çiçek Abbas'' gibi yapıtlarla tanınmış Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusu Ayşen Gruda, 23 Ocak'ta hayatını kaybetti.

''Kağıt'' filmiyle "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü"ne layık görülen ve 2015'te "Altın Portakal Yaşam Boyu Onur Ödülü" alan Gruda, Ayten Erman'ın da kardeşiydi.

Aytaç Arman kanser sebebiyle hayatını kaybetti.

"Çarli" dizisi ve başrollerini Mehmet Ali Erbil ile paylaştığı "Tatlı Kaçıklar" adlı dizide canlandırdığı ''Saffet'' karakteriyle adını duyuran Yalçın Menteş, solunum yetmezliği sebebiyle hayatını kaybettiğinde 58 yaşındaydı.

Yakalandığı KOAH hastalığı nedeniyle 12 Şubat'ta hayata gözlerini yuman usta oyuncu Erdoğan Sıcak da birçok başarılı yapımda yer almıştı.

Türküleriyle tanınan halk ozanı Ozan Arif, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 13 Şubat'ta yaşamını yitirdi.

"Yedi Bela Hüsnü" filmindeki rolüyle hafızalarda yer eden Türk sineması ve tiyatrosunun değerli sanatçılarından Necati Er, 20 Şubat'ta vefat etti.

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 1980'de "Düşman" filmi ve 1988'de "Gece Yolculuğu" filmiyle "En İyi Erkek Oyuncu" ödüllerini alan, 2003 yapımı "Gönderilmemiş Mektuplar" filmindeki başarısından ötürü de ''En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu'' ödülünü elinde bulunduran Aytaç Arman, kanser hastalığı dolayısıyla 26 Şubat'ta yaşamını yitirdiğinde 69 yaşındaydı.

"Bizimkiler" dizisiyle üne kavuşan senarist Umur Bugay, geçirdiği kalp krizi sonucu 6 Ağustos'ta yaşamını yitirdi. Bugay, 79 yıllık yaşamına "Koltuk Sevdası", "Duruşma", "Komşu Komşu", "Oğlum Adam Olacak", "Saygılar Bizden", "Yoksul", "Namus Düşmanı", "Köşeyi Dönen Adam", "Kapıcılar Kralı", "Deli Yusuf" ve "Cemil" gibi birçok film ve diziyi sığdırdı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Dursun, 19 Ağustos'ta geçirdiği trafik kazası sonucu vefat etti.

Ünlü tiyatro oyuncusu Yıldız Kenter, İstanbul'da, akciğer rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede 91 yaşında hayatını kaybetti. "Devlet sanatçısı" unvanı da bulunan Kenter, sanat yaşamı boyunca 100'den fazla tiyatro oyunu, film ve dizide rol aldı.

Devlet Tiyatrolarında görev yapan, kardeşi Müşfik Kenter ve eşi Şükran Güngör ile Kent Oyuncuları topluluğunu kuran, Ankara Devlet Konservatuvarı, İstanbul Belediye Konservatuvarı ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde bölüm başkanlığını üstlenen Kenter, üç kez Altın Portakal ödülünün de sahibi olmuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları sanatçısı, tiyatro ve sinema oyuncusu Hale Akınlı, 14 Aralık'ta yaşamını yitirdi.

Yönetmenliğini yaptığı "Uçurtmayı Vurmasınlar", "Piano Piano Bacaksız" ve "Abuzer Kadayıf" filmleriyle Türk sinemasına unutulmaz eserler kazandıran usta yönetmen Tunç Başaran, 18 Aralık'ta İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti.