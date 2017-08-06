Dört yıl önce hayatını kaybeden Müslüm Gürses’in eşi Muhterem Nur, dönem dönem maddi zorluklar yaşadığını söyledi.

Dört yıl önce vefat eden sanatçı Müslüm Gürses'in hayat arkadaşı Muhterem Nur, yaptığı açıklamayla herkesi şaşırttı. Nur, dönem dönem maddi zorluklar çektiğini itiraf etti.Muhterem Nur, Gürses ile ilgili konularda kandırıldığını söyledi. Nur, sözlerine şöyle devam etti: “Hiçbir şey Müslüm Gürses zamanı gibi değil, dönem dönem maddi zorluk yaşıyorum. Müslüm Bey’le ilgili konularda çok kandırıldım, o yüzden artık her işi kendim yönetme çabasındayım. Bundan sonra kimse beni üzemez” /Hürriyet