"Artık kimse beni üzemez!"
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"Artık kimse beni üzemez!"

Dört yıl önce hayatını kaybeden Müslüm Gürses’in eşi Muhterem Nur, dönem dönem maddi zorluklar yaşadığını söyledi.

"Artık kimse beni üzemez!"
Türk müzik tarihinin önemli isimlerinden Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur samimi itiraflarda bulundu.

Dört yıl önce vefat eden sanatçı Müslüm Gürses'in hayat arkadaşı Muhterem Nur, yaptığı açıklamayla herkesi şaşırttı. Nur, dönem dönem maddi zorluklar çektiğini itiraf etti.

Muhterem Nur, Gürses ile ilgili konularda kandırıldığını söyledi. Nur, sözlerine şöyle devam etti: “Hiçbir şey Müslüm Gürses zamanı gibi değil, dönem dönem maddi zorluk yaşıyorum. Müslüm Bey’le ilgili konularda çok kandırıldım, o yüzden artık her işi kendim yönetme çabasındayım. Bundan sonra kimse beni üzemez” /Hürriyet
Etiketler; #Müslüm Gürses #muhterem nur
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